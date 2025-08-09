1 órája
Orbán Viktor: új világ kopogtat
A kormányfő szerint Brüsszel és az európai vezetők elszalasztották az esélyt.
Orbán Viktor miniszterelnök a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott politikai fórumon az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
„Új világ kopogtat. Trump és Putyin jövő pénteken találkozik Alaszkában. Végre igazi esély a békére. Az ukrán háború mellett a világgazdaság új rendjéről is megállapodhatnak. Ez Magyarország érdeke is. Reméljük, sikerül” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, számolt be róla a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor: bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot (videó)A kormányfő pénteki rádióinterjújának egy részletét osztotta meg a Facebook-oldalán.
A kormányfő közölte: Brüsszel és az európai vezetők elszalasztották az esélyt, ugyanis európai–orosz csúcstalálkozó kellett volna, de nem tették. „Óriási vezetői hiba, történelmi baklövés. Európáról megint az amerikaiak és az oroszok fognak dönteni. Mi meg szurkolhatunk a váróteremből” – írta.
Orbán Viktor a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelről úgy vélekedett: igazi áttörés. „Startoljatok rá, fiatalok!” – tette hozzá.
Orbán Viktor: startolj rá!„Hajrá, fiatalok! Lakásra fel!” – írta a kormányfő közösségi oldalán.
A miniszterelnök arról is szólt: visszatért a kánikula. Ennek kapcsán megjegyezte: „Kéri tanár úr is hőgutát kapott”.
„Pestisesekről delirál. Szép csapat, Azahriah véglényezik, Majka fejbe lő, Kéri tanár úr pestisezik. Várjuk a lehűlést. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta gondolatait Orbán Viktor.