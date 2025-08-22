Trump válaszolt Orbán Viktor levelére, kiállt a magyarok mellett

„Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos” – közölte Orbán Viktor.

Menczer Tamás: Donald Trump üzent Orbán Viktornak

„Az ukránok folyamatosan bombázzák a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. Orbán Viktor az amerikai elnök segítségét kérte. Megérkezett Trump válasza. Mérges, amiért az ukránok veszélyeztetik Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát. Donald Trump Orbán Viktort »nagy barátjának« nevezi. Az én megjegyzésem: a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint ma” – írta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebook-oldalán.