Digitális polgári körök

2 órája

Orbán Viktor: írjunk együtt történelmet

Országos találkozót tartanak szeptember 20-án.

MW
Orbán Viktor: írjunk együtt történelmet

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. A miénkben szeptember 20. a következő.

Írjunk együtt történelmet a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján!

Csatlakozz a digitális honfoglaláshoz és készülj fel a Gyűlésre! A helyek rohamosan fogynak” – írta Orbán Viktor szombaton a Facebook-oldalán, számolt be róla a Magyar Nemzet. A kormányfő hozzátette, hogy aki nem akar lemaradni az regisztráljon ezen a linken.

A gyűlés közösségi oldalán a szervezők azt írják:

Ahol otthon vagyunk, értelmes és fontos ügyekkel foglalkozunk, ahol szívesen látnak, és ahol, ha kell, megvédenek. Néhány nap leforgása alatt több mint ötvenezren lettünk a digitális polgári körben, ezért szeptember 20-án gyűlést tartunk, hogy közösen megvitassuk: hogyan tovább? A gyűlölet nem pálya, mert ahogy Dopeman mondaná: a végén mindannyian magyarok vagyunk.

Az esemény 12 órától a Papp László Arénában lesz, ahol

  • beszédekkel,
  • zenével
  • és szellemi kiállítótérrel

készülnek a szervezők.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

 

