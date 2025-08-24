1 órája
Migránsok késeltek a drezdai villamoson
Egy 21 éves amerikai állampolgár súlyosan megsérült.
Forrás: AFP
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Egy 21 éves amerikai állampolgár vasárnap nem sokkal éjfél után súlyosan megsérült egy drezdai villamoson - írta a Magyar Nemzet.
A fiatal amerikai állítólag közbelépett, amikor női utasokat zaklattak a járaton. Az eset éjjel fél egy körül történt a 7-es villamoson, amely Weixdorfból Pennrich felé tartott. A híres Arany lovas (Goldener Reiter) megálló közelében a rendőrség szerint két migráns női utasokat zaklatott.
Luka Reumund rendőrségi szóvivő elmondta, hogy
egy 21 éves amerikai állampolgár közbelépett, majd az ezt követő dulakodás során az egyik elkövető késsel megsebesítette. A két tettes ezután elmenekült a helyszínről. A súlyosan sérült amerikai mentővel került kórházba.
A riasztott rendőrök hétszáz méterre, egy másik megállónál egy 21 éves gyanúsítottat elfogtak. A rendőrség szerint szíriai állampolgár, aki feltehetően egy bérelt rollerrel próbált elmenekülni. Hogy ő volt-e a támadó, egyelőre nem tisztázott. Egy másik férfi szökésben van.
A villamoson a támadás után vérnyomok voltak láthatók, a padlón zsebkendők hevertek, amelyekkel a segítők próbálták elállítani a vérzést.
