Merz mélyrepülésben van, az AfD erősödik

Az Insa közvélemény-kutató intézetnek a Bild megbízásából készült felmérése szerint a megkérdezettek 62 százaléka elégedetlen Friedrich Merz kormányának. Ez 18 százalékponttal magasabb, mint június elején volt. Mindössze 26 százalék fejezett ki elégedettséget, ami a Merz vezette koalíció eddigi legalacsonyabb eredményel – írja a Magyar Nemzet.

Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke

Fotó: Clemens Bilan / Forrás: MTI/EPA

A CDU/CSU támogatottsága szintén jelentősen csökkent.

A pártszövetség jelenleg 25 százalékon áll, ugyanannyin, mint az AfD.

Ez a leggyengébb Insa-eredmény hónapok óta. Május 12-én mérték utoljára hasonlóan alacsonyra a pártot, és a fél évvel ezelőtti szövetségi választáson még 28,5 százalékot szereztek.