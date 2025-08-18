Menczer Tamás az ukrán külügyminiszternek üzent (videó)

Az orosz kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy az oroszok a hibásak, és gyakorlatilag azt követelte, hogy szakítsuk meg az energetikai együttműködésünket Oroszországgal. A valóság ezzel szemben az, hogy nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, az oroszok szállítanak, az ukránok lövik a vezetéket. A mi szempontunkból pusztán ennyi a különbség. Ez ilyen egyszerű