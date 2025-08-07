augusztus 7., csütörtök

Kínos helyzet

48 perce

Menczer Tamás bemutatta a peches Magyar Pétert (videó)

Címkék#Menczer Tamás#Mészáros Lőrinc#Magyar Péter

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzé egy videót. „Pech” – fűzte a Magyar Péterről szóló felvételhez Menczer Tamás.

MW
Menczer Tamás bemutatta a peches Magyar Pétert (videó)

Menczer Tamás bemutatta Magyar Péter életének egyik legnagyobb pechjét

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A Menczer Tamás által közzétett videóban Magyar Péter látható országjárásának egyik állomásán. 

A Tisza vezért épp arról kérdezik, hogy kért-e munkahelyet Mészáros Lőrinctől? A kínos helyzetbe került Magyar annyit válaszol: „nem kaptam”. 

„Pech” – jegyezte meg a jelenet kapcsán Memnczer Tamás.  

 

 

 

