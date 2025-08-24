Menczer Tamás: Magyar Péter még az anyját is eladná (videó)

A Magyar Péter-típusra a tévéseknél van egy kifejezés. Régen azt mondtuk rájuk, hogy még az anyját is eladná tíz másodperc kameráért – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy videóban, melyet a közösségi oldalára töltött fel. Menczer Tamás úgy folytatta: végső soron

a Tisza Párt elnöke valami hasonlót tett, csak a feleségét és a családját adta és dobta el azért, hogy végre rá is irányulhasson a figyelem.

– Az látszik minden mondatán, többek között az Orbán Viktor felé címzett mondatain és szövegein is, hogy végre rá is figyeljen már valaki, mint amikor a kisfiú nagyon áhítja azt, hogy most már őt is becsüljék meg. A probléma az, hogy nincs miért – mutatott rá Menczer Tamás.