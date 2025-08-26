Megdöbbentő helyre szöknek az ukrán férfiak

Kétszer annyian próbáltak Belarussziába szökni Ukrajnából, mint az elmúlt három évben. Erről ír az ukrán sajtó. Az esetek többségét Rivne megyében regisztrálták.

2025-ben megduplázódott azoknak a férfiaknak a száma, akiket az ukrán-belarusz határ illegális átlépése közben fogtak el, az elmúlt három év teljes körű háborújához képest. Az év elejétől a határőrök már 911 ilyen esetet regisztráltak – tudta meg a Magyar Nemzet.

Az ukrán férfiak menekülnek

Ezt az Ukrán Állami Határőrszolgálat közölte. Összehasonlításképpen: 2024-ben 336 férfit tartóztattak le, 2023-ban 26-ot, 2022-ben pedig 61-et.

A legtöbb esetet Rivne megyében regisztrálták. Korábban Volhínia volt az egyetlen régió, ahonnan a háború első évében Belarussziába való szökési kísérleteket regisztráltak.

Az Állami Határőrszolgálat pontosította, hogy mindezek a férfiak a hivatalos határátkelőhelyeken kívül próbálták átlépni a határt.

