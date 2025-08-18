24 perce
Kocsis Máté megmagyarázta Magyar Péter „ipari hisztijét”
A Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet a Facebookon közzétett bejegyzésében, hogy a balodali közvélemény-kutatók is kezdtek kihátrálni a Tisza Párt mögül. Kocsis Máté szerint ezzel is lehet magyarázni Magyar Péter „ipari hisztijét”.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Szép nap a mai! Magyar Péter ipari hisztijénél többet nem is kívánhatnánk
– írta a közösségi oldalán Kocsis Máté, aki azt is elárulta, mi az oka ennek.
Pár napja a Publicus-os Pulai úr kapott egy őszinteségi rohamot, és közölte, hogy az egyéni körzetekben a kormánypárt »szisztematikusan jobban áll, mint a Tisza«, meg hát »kicsit felül van mérve a Tisza«, ilyesmik”
– idézte a Magyar Nemzet a Fideszes politikus posztját.
Erre ma megjön az IDEA nevű másik baloldali közvélemény-kutató is, és közli, hogy apad a Tisza. Persze azt a blöfföt még fenntartják, hogy vezet a MANöken-gyülekezet, de már csak nagyon kicsit
– hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője.
A Publicus szerint is vezet a Fidesz az egyéni választókerületekben
Kocsis Máté jelezte:
kapott is jókora dührohamot „az egész nyáron csónakázó, oldtimer autózó, quadozó, sétarepülőző, szotyizó, robogózó, röplabdázó, Balatonban lubickoló Magyar Péter, és azonnal összefideszezte a saját propagandáját támogató IDEA-t, majd a semmiből írt egy újabb posztot, ami már arról szólt, hogy pont a hétvégén készült el a saját „mérésük”, amiben ő már annyira vezet, hogy kétharmada lesz”.
Mindezt alátámasztandó semmit nem mutat be az írásában, sem intézetet, sem adatsort. Persze, pont most, amikor a vak is látja – még Pulai és az IDEA is –, hogy hullik vissza oda a Tisza, ahová való
– tette hozzá.
