1 órája
Ismét kéregetésbe kezdett a Tisza Párt
A Tiszás sodrófa, póráz és lépések megvásárlása után itt az újabb kéregető akció. A politizálás pénzre váltása jól jövedelmező biznisz Magyar Péternek.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balázs
Újra a saját híveitől kéreget a Tisza Párt, amihez ezúttal a Rendszerváltás újságja elnevezésű kiadványuk adta az apropót – írja a Magyar Nemzet.
A szimpatizánsoknak kiküldött e-mailek tanúsága szerint azért kérik az újabb adakozást, hogy az online térben is több embert érhessenek el hirdetéseikkel, videókkal, valamint posztokkal.
A lap cikke szerint Magyar Péter pártja azt írta a híveknek, hogy
- 4000 forintból 800 embert,
- 7500 forintból 1500 embert,
- 15000 forintból pedig 3000 embert érnek el.
A Tisza Párt abszurd hazugságokkal támadja az otthonszerzési programotAmi jó az országnak, rossz a Tiszának.
Magyar Péter pártjának eddig is jól jövedelmező biznisz volt a politizálás, ugyanis
a Tisza Párt webshopjából, valamint a rendszerváltó tagság előfizetőiből hatalmas összegekre tettek szert.
További részletekért kattintson.