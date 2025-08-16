1 órája
Magyar Péter és a Tisza Párt „szakmányban árulják el hazájukat”
A Fidesz alelnöke a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt és elnöke elárulja a hazáját. Magyar Péternek és pártjának nincs önálló poitikája, és ez az energiapolitikár is vonatkozik – fejtette ki Németh Szilárd.
Magyar Péter és pártja azt képviseli, amit Brüszel vár eL
Magyar Péternek és a Tiszának nincs önálló politikája, ők zsoldban állnak, és szakmányban árulják el a hazájukat és a magyar embereket
– idézte Németh Szilárd bejegyzését a Magyar Nemzet.
A politikus közölte, hogy a Demokratának adott interjújában beszélt arról, hogy Magyar Péter árulása vonatkozik az energiapolitikára is, ők Magyarország ellen dolgoznak, azt képviselik, amit Brüsszel vár el tőlük.
Mint fogalmazott,
a Tisza kormányra kerülve azonnal megszüntetné a rezsicsökkentést és annak törvényi alapját, az úgynevezett egyetemes szolgáltatást
– hangsúlyozta a Fidesz alelnöke, hozzátéve, hogy „ismét engednék a rezsin keresztül kizsebelni a magyar háztartásokat”.
A rezsicsökkentés eltörlése azonnal három-négyszeres gáz-, villany- és távhőár-emeléssel járna
– hívta fel a figyelmet a politikus.
Ezt egyébként a Tisza szimpatizánsok, a baloldali szavazók is nagyon megsínylenék
– fűzte hozzá Németh Szilárd.