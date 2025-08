Panyi Miklós: ez a rendszerváltozás óta eltelt idő legnagyobb otthonteremtési programja (élő)

A bankokkal is folyamatos kapcsolatban vannak, a kormány közöttük is nagy versenyre számít, látható a fokozott érdeklődés. Akiknek nem volt lehetőségük saját otthon szerzésére, most lehetőséget kapnak első otthonuk megszerzésére, ahogy azok a tízezrek is jól járnak, akik nem tudták eladni az ingatlanjaikat, de szeretnének nagyobb ingatlanba költözni. A program több tízezer munkahelyet is teremt – jelentette ki.

Panyi Miklós újságírói kérdésre elárulta azt is, nem félnek attól, hogy sokan csak befektetési célból vásárolnának lakást és felszaladnának az ingatlanárak. Mint mondta, a kormány egyeztetett ifjúsági szervezetekkel is és a feltételeket úgy szabták meg, hogy jellemzően csak olyan fiatalok tudják igénybe venni, akik még nincsenek tulajdonosi helyzetben.

Egy másik kérdésre válaszolva elmondta: a pozitív hitelelbíráláshoz kétéves TB-jogviszonyra van szükség, elismerik az uniós és a nagy-britanniai jogviszonyt is, de a két évből 180 napnak magyarországi jogviszonynak kell lennie.

Versenyezni fognak a bankok az ügyfelekért

– A bankok nagyon készülnek, aki szeptember elsejére nincs kész, az nagy versenyhátrányba fog kerülni. Van lehetőség jelzálog bevonására, az önrész így tovább csökkenthető. Ez a termék sok tízezer, főleg fiatal ügyfelet meg fog mozgatni, a bankok akár három százalék alá is bemehetnek a kamatlábbal – fűzte hozzá Panyi Miklós.

Arról is beszélt, hogy az ingatlanfejlesztők olyan építési telkeket keresnek, ahol a lehető legjobb az infrastruktúra, tehát jó lokációkat. Budapesten belül számos nem belvárosi, de jó közlekedési ellátottságú – köztük barnamezős – terület található, ahol van lehetőség megfizethető, a szabályzásnak megfelelő lakások építésére.