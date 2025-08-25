Gulyás Gergely: Ukrajnának semmi köze ahhoz, hogy kitől vásárolunk energiát (élő)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő hétfőn 15:30-tól sajtótájékoztatót tart, amelyen ismertetik a kormány legújabb döntéseit.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Szeptember elsején indul az Otthon start program 3 százalékos hitelprogram, ami az első lakás megvásárlásában tud nyújtani segítséget – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta azt is, mit jelent ez a gyakorlatban: törlesztőrészletek tekintetében 10 millió forintonként 30 ezer forinttal kell majd kevesebbet fizetni. Mint mondta, a bankok közötti verseny nagy lesz, így akár kedvezőbb feltételeket is kínálhatnak.

Azonban az ingatlanfejlesztők részéről is jelentős érdeklődés van. Csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat idén, ezek nagy része a programba esik.

Cél a magyar családok védelme

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, még hétfőn este meg fog jelenni egy kormányrendelet, amivel a csok- és az Otthon start program összevonása törvényileg is megtörténik. Átjárás is lesz a csok, a falusi csok és az Otthon start között. A miniszter szerint ez mérsékelni fogja az árakat. Érdemi ingatlanárváltozás az elmúlt hónapban nem történt. Mindenkit biztatnak arra, hogy éljenek a lehetőséggel.

Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a kormány döntött az árréstop meghosszabbításáról 2025 november 30-áig. Mint mondta, átlagosan 30-35 százalékkal lennének drágábbak a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszerek. Hozzátette: ezek az intézkedések érdemi segítséget jelentenek a családoknak.

Elfogadhatatlan Ukrajna és Brüsszel viselkedése

A kormány foglalkozott a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadással Az határozott intésük Ukrajna irányába, hogy vessen véget az energiaszállítási útvonalak támadásának. Hozzátette: Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia beszállítója. Emellett a háború kitörése óta szolidárisak Ukrajnával. A magyar történelem legnagyobb ilyen irányú akcióját hajtották végre. Gulyás Gergely megjegyezte azt is, várják, hogy Brüsszel is megszólaljon az ügyben. A miniszter leszögezte,

Ukrajnának akkor sem lenne köze, hogy ki kitől vásárolunk energiát, ha az EU tagja lenne. Azt várják, hogy mindenki, így Ukrajna és Brüsszel is tartsa be a szavát.

Új beruházások

Ezután Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertette az eddig történt kormányzati fejlesztéseket, mint mondta, a múlt héten csaknem 2 milliárd forintért valósultak meg beruházások. Kitért a Demján Sándor Programra is: eddig több mint 1300 vállalkozás kapott döntést 105,5 milliárd forint értékben. Több mint 900 vállalkozást már ki is fizettek (78 milliárd forint). Honlaptámogatásra 12 900 jelentkező van a 9 milliárd forintra. Az értékelés folyamatos, 5641-en kaptak pozitív döntést, bő 3000 vállalkozás már fel is használta a pénzét.