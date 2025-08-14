Kijev és Brüsszel befolyásolni szeretné a magyar választásokat

A Harcosok órája csütörtöki adásában Szijjártó Péter arról beszélt, hogy Kijev egyik fő célja, hogy jövőre a Tisza nyerje a magyar parlamenti választást, és ne Orbán Viktor maradjon miniszterelnök. Szerinte már megkezdődött a befolyásolás, például szakértők és politikai szereplők nyíltan Ukrajna mellett érvelnek és támogatják annak EU-tagságát.

Az ügy kapcsán Földi László titkosszolgálati szakértő a Magyar Nemzetnek nyilatkozva hangsúlyozta:

Az operatív szervek nyomozása derítheti ki, lokalizálhatja és iktathatja ki a hasonló műveletek elkövetőit.

Földi László

Forrás: HírTV

Hozzátette:

A politika most titkosszolgálatosat játszik. Játszik Ukrajna és a Tisza is.

Földi László szerint „a nyilvánosságra hozatala az ilyen ügyeknek szakmailag nem támasztható alá mindaddig, amíg az nem bizonyítható a korábban említett operatív módon”. Hozzátette: „A napfényre került tevékenységek esetén félő, hogy az új irányba fordul, de politikailag érthető és érdemes rámutatni az állam és az állam rendjének megdöntésére irányuló törekvésekre.”