Ki is az a tiszás Dálnoki Áron?

Nemrégiben egy dokumentum került nyilvánosságra, amely szerint a Tisza Párt kormányra kerülve háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be.

A jelenlegi 15 százalékos kulcs helyett az átlagbér után is 22 százalékos adót kellene fizetni, míg a havi 1,25 millió forint feletti keresetek után 33 százalékot – írja a Mandiner.

Dálnoki, aki a Tisza Párt gazdasági kabinetjének koordinátora, a dokumentum kiszivárgása után azt mondta:

nem írtak ilyen feljegyzést, de nem is cáfolta egyértelműen a többkulcsos adórendszer bevezetését.

Amerikai tanulmányok

Az 1968-ban született politikus 1996 és 1998 között a St. Louis-i Washington Egyetem Olin Üzleti Iskolájában tanult. Az intézmény mai tandíja és járulékos költségei egy négyéves képzésen nagyjából 87 ezer dollárt, vagyis közel 29 millió forintot tesznek ki. Bár a kilencvenes években ez nominálisan kevesebb volt, az akkori magyar fizetésekhez képest így is kiugróan magasnak számított.

Vállalkozások és érdekeltségek

Dálnoki több üzleti vállalkozásban is érdekelt volt az elmúlt évtizedekben. A LinkedIn-profilja szerint köthető hozzá a vadasznimegyek.hu és az apromag.hu, előbbi vadászati kiegészítőket, utóbbi vetőmagot kínál. A két weboldal mögött az E4K Kft. és a DZR Kft. áll.

Az E4K Kft. fő tevékenysége „kutatás-fejlesztés”, de a vadászbolt működtetésében is szerepet játszik. A 2024-es árbevétele nem érte el a kétmillió forintot. A DZR Kft. ennél nagyobb volumenű, több mint 23 milliós forgalommal, és a cég székhelye egybeesik Dálnoki óbudai lakcímével.

Korábban Dálnoki egy Ásotthalomra bejegyzett, orvosi eszközöket gyártó céget is vezetett, amely 2016-ban uniós támogatást kapott, de 2024-ben megszűnt. Tíz éven át igazgatósági tagja volt egy faktoring- és hitelezési tevékenységet folytató társaságnak is.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.