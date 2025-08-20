2 órája
A két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Szent István-rendet (videó)
Farkas Bertalan, az első és Kapu Tibor, a második magyar kutatóűrhajós vehette át hazánk legmagasabb rangú kitüntetését, a Magyar Szent István-rendet az augusztus 20-i állami ünnepen Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Sándor-palotában. A díjátadáson megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is.
Kapu Tibor kutatóűrhajós (j) Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós társaságában érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren 2025. augusztus 18-án
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy
teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket
– emelte ki az államfő az MTI beszámolója szerint.
Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése – hangsúlyozta az államfő.
Hozzátette: hatalmas kincs, hogy miközben megüljük államalapítónk ünnepét, átélhetjük a magyarság sokszor nehezen látható, de szilárd és felemelő egységét is.
Az átadóünnepséget itt tudja megtekinteni:
A két kitüntetett küldetése által hazánk felkerült az űrkutatás térképére, közreműködésükkel tudósaink ott lehetnek a tudományos fejlődés élvonalában, formálva a jövő innovációit – mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: tudásközpontok és országok fogtak össze, hogy az emberiség sorsát előremozdítsák, s ennek a magyarok is részesei.
A távlatok, amelyeket meghódítottak, egy átlagember számára alig felfoghatóak, elvégzett kísérleteik az emberi ismeretek legvégső határán zajlottak – mondta a köztársasági elnök, kiemelve: felkészültségből, bátorságból és profizmusból a legtöbbet adták, amit adni lehet.
Fáradozásukkal nem csupán az űr egyes titkai tárulnak fel, hanem az emberiséget közvetlenül is segítik az orvostudomány, a sejtbiológia, a fizika, a meteorológia, a katasztrófamegelőzés vagy éppen a műholdas alapú navigáció terén
– mondta az államfő.
Ahogy űrhajósaink a magasba emelkedtek, minket, magyarokat is magasabbra emeltek – hangsúlyozta Sulyok Tamás, kiemelve: megmutatták mindannyiunknak, hogy az emberi civilizációért, benne a magyarság jövőjéért egymást segítve, okosan és összefogva, nagyon sokat lehet tenni.
Ezért kapták az elismerést
Farkas Bertalan, a HUNOR Magyar Űrhajós Program tanácsadója, nyugállományú dandártábornok, vadászpilóta, kutatóűrhajós Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a magyar űrkutatás szolgálatában példaértékű elhivatottsággal végzett tevékenysége, első magyar űrhajósként legendássá vált küldetésétől a HUNOR Magyar Űrhajós Program sikeres megvalósításáig ívelő életműve elismeréseként vehette át a kitüntetést.
Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a hazai űrstratégia és a HUNOR Magyar Űrhajós Program sikeres megvalósítását elhivatottan szolgáló és kiemelkedően eredményes tevékenysége, a magyar nemzetet és annak kivételes talentumait a világ előtt méltó módon képviselő küldetése elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést.
Most érzi csak igazán a tenni akarást
Farkas Bertalan a díj átvételekor elmondta: azt szeretné kérni, hogy
„legyen a mi kis csodálatos országunk, ami fentről is gyönyörű, egy olyan békesziget Közép-Európában, Európában és a csodálatos bolygónkon, ahol a béke, a nyugalom, az egyetértés, az együtt gondolkodás képes megvalósulni”.
Kapu Tibor emlékeztetett: küldetése végén, amikor végre megnyugodhatott volna, akkor érezte magában a legnagyobb tenni akarást és a legnagyobb tüzet. Hozzátette: ezzel a motivációval, ezzel a tenni akarással, ezzel a tűzzel szeretne továbbra is a magyar tudományért, a magyar űrkutatásért dolgozni, és a jövő magyar űrhajósai mellett állni.
Az ünnepségen részt vett mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Áder János korábbi köztársasági elnök is.
Orbán Viktor: határ a csillagos ég!
Az ünnepségen részt vevő miniszterelnök a közösségi oldalán is gratulált a két kitüntetettnek, kis képgalériát is megosztva az eseményről. Orbán Viktor posztjában azt írta: „Javaslom, vezessük be az 5 magyar szabályt az űrben is. 😉” Majd hozzátette: „Csak így tovább, magyar űrhajósok, a határ a csillagos ég!”