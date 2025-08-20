A két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Szent István-rendet (videó)

A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy

teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket

– emelte ki az államfő az MTI beszámolója szerint.

Orbán Viktor miniszterelnök (b), Sulyok Tamás köztársasági elnök (k), Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j), illetve a Magyar Szent István-rend kitüntetéssel elismert Farkas Bertalan, a HUNOR Magyar Űrhajós Program tanácsadója, nyugállományú dandártábornok, vadászpilóta, kutatóűrhajós (b2) és Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa (j2) az elismerések átadásán, az államalapítás és Szent István király ünnepén a Sándor-palotában 2025. augusztus 20-án

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése – hangsúlyozta az államfő.

Hozzátette: hatalmas kincs, hogy miközben megüljük államalapítónk ünnepét, átélhetjük a magyarság sokszor nehezen látható, de szilárd és felemelő egységét is.

Az átadóünnepséget itt tudja megtekinteni:

A két kitüntetett küldetése által hazánk felkerült az űrkutatás térképére, közreműködésükkel tudósaink ott lehetnek a tudományos fejlődés élvonalában, formálva a jövő innovációit – mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: tudásközpontok és országok fogtak össze, hogy az emberiség sorsát előremozdítsák, s ennek a magyarok is részesei.

A távlatok, amelyeket meghódítottak, egy átlagember számára alig felfoghatóak, elvégzett kísérleteik az emberi ismeretek legvégső határán zajlottak – mondta a köztársasági elnök, kiemelve: felkészültségből, bátorságból és profizmusból a legtöbbet adták, amit adni lehet.

Fáradozásukkal nem csupán az űr egyes titkai tárulnak fel, hanem az emberiséget közvetlenül is segítik az orvostudomány, a sejtbiológia, a fizika, a meteorológia, a katasztrófamegelőzés vagy éppen a műholdas alapú navigáció terén

– mondta az államfő.

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Ahogy űrhajósaink a magasba emelkedtek, minket, magyarokat is magasabbra emeltek – hangsúlyozta Sulyok Tamás, kiemelve: megmutatták mindannyiunknak, hogy az emberi civilizációért, benne a magyarság jövőjéért egymást segítve, okosan és összefogva, nagyon sokat lehet tenni.

Ezért kapták az elismerést

Farkas Bertalan, a HUNOR Magyar Űrhajós Program tanácsadója, nyugállományú dandártábornok, vadászpilóta, kutatóűrhajós Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a magyar űrkutatás szolgálatában példaértékű elhivatottsággal végzett tevékenysége, első magyar űrhajósként legendássá vált küldetésétől a HUNOR Magyar Űrhajós Program sikeres megvalósításáig ívelő életműve elismeréseként vehette át a kitüntetést.