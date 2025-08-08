augusztus 8., péntek

Idén is telt házzal működnek az Erzsébet-táborok

Futótűzként terjedt el a baloldali média segítségével a nyár elején, hogy a kormány megszüntette az Erzsébet-táborokat. A Magyar Nemzet ellátogatott Zánkára, hogy megnézzék, valóban eltűnt vagy bezárt-e az ikonikus táborhely.

Foglalkozáson részt vevő gyerekek a kultúra napja alkalmából tartott tematikus tábornapon a zánkai Erzsébet-táborban 2025. július 31-én

Forrás: MTI Fotószerkesztőség

Fotó: Katona Tibor

A lap négy évvel ezelőtt látogatott el legutóbb a zánkai, teljeskörűen felújított Erzsébet-táborba. Ahogyan akkor is, most is Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke fogadta a munkatársakat és mutatta meg a balatoni táborhelyeket.  

Az elnök elmondta, a táborra azért nem mondják, hogy már teljesen elkészült, mert mindig van egy-egy újabb ötletük. A minap adták át a Szent Erzsébet hajót. Az elmúlt tíz évben nagyon megváltozott a zánkai tábor képe, ezt mindenki láthatja – magyarázta az elnök. 

Az óriási 150 hektáros zánkai táborban nyilván mindig akad valami tennivaló, de Hornyák Tibor szerint még fontosabb a tartalom, amivel megtöltik a táborozók programjait. – Nagyon jó csapat alakult ki kiváló igazgatókkal, elkötelezett kollégákkal. Tíz év távlatából úgy érzem, hogy összeért a csapat, a közösség. Nekem például már a napi táboroztatási munkával sokkal kevesebbet kell foglalkoznom. Megtaláltam azokat az embereket, akik szívvel-lélekkel végzik ezt a munkát. Mindenki a helyén van, van csapatszellem, és példaértékű az összefogás – fogalmazott Hornyák Tibor. 

Tíz éve szervezi a táborokat az Erzsébet Alapítvány

Az Erzsébet-táborok több mint tíz éve, 2012-ben indultak, és 2026-ban lesz tíz éve, hogy az egyházi hátterű Erzsébet Alapítvány végzi a táborok megvalósítását. 

Hornyák Tibor azt mondta, akkorra olyan rendszert szeretne, amelyben már papírra vetették azt is, mit hogyan kell csinálni az óriási férőhelyszámmal működő táborokban. – Egy egyszerű példa: amikor megérkezik a tábor vasútállomására egy 14 kocsiból álló vonat, amiről nyolcszáz gyermeknek kell leszállnia, ennek a folyamatnak minden lépését úgy rögzítjük, hogy azt bárki el tudja sajátítani a leírás alapján, ne kelljen újra és újra tapasztalati úton megtanulni. A tábori együttélést segítő operatív munkatársaknak (TESO) kézikönyvet készítettünk, elkészülnek a részletes programleírások, és ezeket is felhasználva összeáll majd az Erzsébet-táborok útmutatója. Ezt az anyagot a jövőben a képzési rendszerünkben is hasznosítani fogunk – magyarázta az elnök.

A négy évvel ezelőtti állapotokhoz hasonlítva a mostanit, Hornyák ­Tibor felhívja a figyelmet arra, hogy azóta új táborhelyeik is lettek. – Zalaszabart még át kellett alakítanunk, de most már nagyberuházásokban nem gondolkodunk, amit elkezdtünk, azt szeretnénk befejezni, a karbantartási munkálatokat és a kisebb fejlesztéseket pedig évről évre meg kell terveznünk és be kell ütemeznünk – avatott be a tervekbe. 

A táborhelyek bevételt is termelnek, habár a gyermekek továbbra is jelképes, ezerforintos összegért tudnak itt tölteni egy-egy hetet, amikor nincs táboroztatás, más programokat is fogad a zánkai komplexum. 

Megszűntek az Erzsébet-táborok?

A baloldali médián nyár elején végigszaladt az az álhír, hogy a kormány megszüntette az Erzsébet-táborokat. Az álhír forrása egyébként Vályi István ­autós újságíró volt, de rengeteg emberhez eljutott a hamis információ. Hornyák Tibor először csak annyit mond, hogy aki megérkezik Zánkára, abban nem merül fel, hogy megszűnt az Erzsébet-tábor, hiszen maximális kapacitással üzemelnek a táborhelyek. – 

Az Erzsébet-táborok nem szűntek meg, átalakítottuk a rendszert, az ottalvós tábor­helyeink teljes kapacitásának kihasználására törekszünk, hiszen ezekben a táborokban sokkal nagyobb élményt sokkal nagyobb minőséget és maximális biztonságot tudunk biztosítani a gyerekeknek. 

Idénre 4+1 táborhelyen: Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és Erdélyben, valamint partnertáborhelyszínen, Ágota-falván valósulnak meg az Erzsébet-táborok. – Nyáron hetente csaknem négy és fél ezer gyermek táborozik az öt helyszínen, és ebben az évben rekordszintű, 110 ezres összlétszámban érkeznek ottalvós táborozásra a diákok és kísérőik. A kapacitá­saink azonban ennél még nagyobb létszámokat is lehetővé tesznek – emelte ki az elnök. 

A teljes riportot itt olvashatja el.

 

