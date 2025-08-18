56 perce
Horváth József a béke lehetőségéről: mindig az erősek írják a megállapodást (videó)
Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója úgy fogalmazott a Harcosok órája podcastsorozat mai vendégeként, hogy a háborúk békés rendezését mindig az erősebb felek diktálják. Azt is kifejtette, hogy Ukrajna számára mára sokkal rosszabb lehetőségek maradtak, mint lettek volna a háború első hónapjaiban.
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az alaszkai csúcstalálkozón
Forrás: AFP
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Az interjú középpontjában a hétvégi alaszkai Trump–Putyin-csúcs és az arra adott nemzetközi reakciók álltak – írja az interjúról beszámoló cikkében a Magyar Nemzet.
Trump üzenete Zelenszkijnek
A nyugati sajtóban sokkolónak nevezték az orosz és az amerikai elnök közös mosolygós fotóit, a vörös szőnyeget és a pozitív nyilatkozatokat.
Horváth József szerint azonban ez csak annak a következménye, hogy
az elmúlt bő három évben a nyugati sajtó az orosz elnököt, egyáltalán Oroszországot, mint a gonosz birodalmát festette le, mintha még a Szovjetunió lenne.
A találkozón Donald Trump egyértelmű üzenetet küldött az ukrán elnöknek: „Zelenszkijnek megállapodást kell kötnie, nézzék, Oroszország egy nagyon nagy hatalom, Ukrajna pedig nem.”
Hidvéghi Balázs az alaszkai csúcsról: egy lépés a béke felé, ez a reményünk (videó)
Horváth úgy értékelte, hogy van egy kompromisszum, amely körvonalazódni látszik, és erre azt mondja Donald Trump, hogy el kell fogadni, mert ennél valószínűleg csak rosszabb opciók jöhetnek Ukrajna számára.
A biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett arra is, hogy 2022 májusában gyakorlatilag kész volt egy megállapodás:
„Az oroszok megelégedtek volna azzal, hogyha a Krímet vihetik, és a Donbasz kap egy erős autonómiát Ukrajnán belül. Na most ehhez képest az ukránok sokkal rosszabb opciókkal számolhatnak pillanatnyilag.”
„A békét mindig az erősebb diktálja”
Horváth szerint a történelem logikája sajnos nem változott:
Egy háborúban a háborúkat lezáró békéknél mindig a győztesek, az erősek írják a megállapodást, ők diktálják a békefeltételeket.
Párhuzamot vont a magyar történelemmel is: „Mi, magyarok megéltük Trianonnal ennek a tragédiáját, hogy a fejünk fölött döntöttek és daraboltak föl bennünket. Most az ukránok ehhez képest még mindig sokkal jobb opciókkal jöhetnek ki.”
Orbán Viktor figyelmeztetése az egyensúlyról
A szakértő Orbán Viktor miniszterelnök szavait is felidézte a műsorban.
Horváth szerint ez a felborult egyensúly a hidegháború lezárulta után kezdődött, amikor a Nyugat ígéretet tett a NATO keleti bővítésének elmaradására, majd ennek ellenére sorra csatlakoztak a térség országai a szövetséghez.
„Akkor is egy hatezer atomtöltettel bíró ország volt Oroszország. De meggyengült, és el kellett viselnie, hogy ’99-re a térség országai bekerültek a NATO-ba. 2000-ben viszont jött Vlagyimir Putyin.”
Az interjút itt tudja meghallgatni, az elhangzó gondolatok további részleteiről pedig a Magyar Nemzet cikkében olvashat bővebben: