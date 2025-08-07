2 órája
Gulyás Gergely: létrejön az Otthon Start Programiroda
A kormány kiemelten kezeli a fiatalok otthonteremtését, ennek részeként a Miniszterelnökségen belül megalakul az Otthon Start Programiroda – derül ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter legfrissebb közösségi bejegyzéséből. A szerdai kormányinfón is hangsúlyosan foglalkoztak a témával, Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár ismertette a legújabb kormányzati döntéseket.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Forrás: MTI
Fotó: Máthé Zoltán
„A Miniszterelnökségen belül létrejön az Otthon Start Programiroda, amelynek feladata a koordináció, a program sikeres végrehajtása, a lakásépítések ösztönzése, valamint az észrevételek befogadása” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A szerdai kormányinfón Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár fontos bejelentéseket tett a program kapcsán.
Mint mondta, ez több tízezer olyan fiatalnak fog otthonteremtési lehetőséget biztosítani, akinek enélkül nem lenne lehetséges. A hitel variálható a falusi csokkal, a babaváróval és a csok plusszal is – írja a Magyar Nemzet.
Ez a rendszerváltozás óta eltelt idő legnagyobb otthonteremtési programja
– mutatott rá. Panyi Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy
az Otthon start program honlapján hírlevél is lesz, illetve applikációt fejlesztenek, ezek is szeptember elsejétől indulnak, biztatnak mindenkit a hírlevélre való regisztrációra.
A kormány lehetőséget biztosít, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházási minősítést kapjanak az olyan fejlesztések, amelyek legalább 250 lakás létrehozását célozzák, és amelyben a lakásoknak legalább a 70 százaléka belefér a program támogatási keretei közé.
A bankokkal is folyamatos kapcsolatban vannak, a kormány közöttük is nagy versenyre számít, látható a fokozott érdeklődés. Akiknek nem volt lehetőségük saját otthon szerzésére, most lehetőséget kapnak első otthonuk megszerzésére, ahogy azok a tízezrek is jól járnak, akik nem tudták eladni az ingatlanjaikat, de szeretnének nagyobba költözni. A program több tízezer munkahelyet is teremt – jelentette ki.