1 órája
Északi Áramlat: a robbantással gyanúsított vallomása boríthatja a kijevi narratívát?
A Magyar Nemzet arról ír, hogy az egyik fő gyanúsítottnak tartott ukrán férfi vallomása jelentős fordulatot hozhat az Északi Áramlat elleni szabotázsakció szálainak a felgöngyölítésében, akár a kijevi hivatalos álláspontot is boríthatja. Az Origo arról cikkez, hogy sajtóinformációk szerint ukrán titkosügynök volt az elfogott férfi.
Zelenszkij és Zaluzsnij is tagadta, hogy nyilvánosan tagadták, hogy bármilyen szerepük lett volna az Északi Áramlat elleni akcióban
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Filip Singer
Az elmúlt napokban jelentős fordulat következett be a 2022-es Északi Áramlat gázvezeték-robbantás ügyében. Egy ukrán katonatisztet, akit a német ügyészség a szabotázs vezetőjének tart, letartóztattak Olaszországban. Ez az első letartóztatás abban az ügyben, amely az egyik legnagyobb modern kori háborús szabotázsakciónak tekinthető – idézi fel az előzményeket és a legfrissebb fejleményeket a Magyar Nemzet.
A vád szerint az ukrán férfi, akit a német rendőrség Serhii K.-ként azonosítot egy olyan csapat vezetője volt, amely két katonából és négy civil búvárból állt. Őket egy speciális ukrán katonai egység toborozta titokban, hogy robbanószereket helyezzenek el a tenger alatti gázvezetékeken. A csoport állítólag egy Németországban bérelt kis vitorlást használt a művelethez.
A német szövetségi főügyész csütörtökön megerősítette, hogy „Serhii K. része volt annak a csoportnak, amely robbanószereket helyezett el az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 gázvezetékeken". A gyanúsítottat robbanás előidézésével, alkotmányellenes szabotázzsal és infrastruktúra-rombolással vádolják.
Őrizetbe vették az Északi Áramlat felrobbantásáért felelős férfit
A cikk részletesen kitér a nyomozás eddig ismert részleteire, valamint arra is, hogy
Serhii K. korábban az ukrán fegyveres erők kapitánya volt, és szolgált az ukrán titkosszolgálatnál (SZBU) is, valamint egy elit egységben, amely Kijevet védte Oroszország 2022-es teljes körű inváziójának kezdeti hónapjaiban. 2022 májusában toborozták őt és két társát, valamint civil búvárokat egy titkos küldetésre, amelynek célja a 20 milliárd dolláros vezeték megsemmisítése volt.
A szabotázs tervet – amelynek belső kódneve „Diameter művelet” volt – magas rangú ukrán katonai és titkosszolgálati tisztek dolgozták ki. A misszió végső felügyeletét állítólag Valerij Zaluzsnij tábornok, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnoka látta el.
Volodimir Zelenszkij elnököt később tájékoztatták, és a Biden-adminisztráció ellenvetései után állítólag utasította Zaluzsnijt a művelet leállítására. Ennek ellenére a csapat folytatta a tervet, és 2022. szeptember 26-án felrobbantotta a vezetékeket. Ez a támadás évekig tartó nemzetközi nyomozást indított el, és jelentősen megzavarta Európa energiapiacait.
Zelenszkij és Zaluzsnij nyilvánosan tagadták, hogy bármilyen szerepük lett volna az akcióban. Zelenszkij azt is kijelentette, hogy nem hiszi, hogy ukrán szolgálatok állhatnának a szabotázs mögött.
A lap információi szerint a német nyomozás eddig nem kapcsolta össze Zelenszkijt a titkos művelettel.
Az Északi Áramlat elleni szabotázsról a gyanúsított vallomása nyomán még több részlet is kiderülhet
Az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfi ukrán titkosügynök volt
Serhii K. nem akármilyen katona volt. Századosként szolgált az ukrán hadseregben, korábban az SZBU hírszerző ügynökségnél dolgozott, és egy elit légvédelmi egységet vezetett a háború első hónapjaiban – írja az Origo a Bild.de-re hivatkozva.
A Bild információi szerint a „Northstream” hadművelet teljes gőzzel folytatódik, további támadók felkutatásával. A gyanú szerint a csővezetéket megsemmisítő kommandós egység egyes elkövetői az Olaszországban letartóztatott ukrán férfi közvetlen közelében tartózkodhattak – olvasható a hírportál cikkében, amiben további részleteket is talál.