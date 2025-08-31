augusztus 31., vasárnap

Érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak (videó)

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására.

MW
Érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak (videó)

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat

Forrás: Shutterstock

Fotó: Dusan Petkovic

Érkezik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány hétfőtől – erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

Azt mondta: az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat árréscsökkentéssel és élelmiszerutalvánnyal segíti.

Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt – tette hozzá.

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Be lehet váltani hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél. Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket – ismertette.

Az utalványok nem névre szólóak, bárki felhasználhatja azokat. Az utalványt nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle

 – közölte.

A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra  – mondta Nyitrai Zsolt.

