Dömötör Csaba: kik készítik a Tisza Párt programját?

Dömötör Csaba kormánypárti európai parlamenti képviselő a közösségi oldalán idézte fel azt az esetet, amikor Tarr Zoltán, a Tisza Párt képviselője elszólta magát. Azt mondta az egyik beszédében, hogy a kormányprogramot nem ők írják.

Hát akkor ki? Nem lehet könnyű ezt eldönteni a külföldi szponzorok, a weberi buksisimogatások és a Tiszában újjáéledő SZDSZ háromszögében

– szúrt oda Dömötör Csaba.

Magyar Péterék mögé felsorkoztak a globalisták

Emlékezetes, lapunk többször beszámolt már arról, hogy milyen külföldi globalista szervezetek sorakoztak fel Magyar Péter mögött. A Transzatlanti Kapcsolatok Központja (TDC) nevű civil szervezet partnerei és finanszírozói között sorra bukkannak fel olyan ismert szereplők, mint a USAID, az Atlantic Council, a Friedrich-Ebert-Stiftung, a Konrad-Adenauer-Stiftung, valamint a National Endowment for Democracy (NED) – mind olyan szervezetek, amelyek gyakran kerülnek kapcsolatba nyugati befolyásgyakorlással és nemzetközi politikai hálózatokkal. A donorok között pedig ott találjuk Soros György ukrajnai alapítványát is, amely az elmúlt években a TDC bevételeinek harmadát biztosította.

A figyelem most azért fordult újra e szervezet felé, mert ugyanezek a nemzetközi szereplők Magyarországon, a Tisza Párt környezetében is megjelentek. A párt alelnöke, Tarr Zoltán például Brüsszelben egyeztetett az Atlantic Council képviselőivel a magyar külpolitika formálásáról. Emellett tavaly október 23-án a párt meghívta rendezvényére a NED ösztöndíjasát, Michal Wawrykiewiczet, aki szoros kapcsolatot ápol az EPP-frakcióvezető Manfred Weberrel és Donald Tuskkal, a lengyel kormányfővel.

További részleteket ide kattintva olvashat.