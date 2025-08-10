59 perce
Országos gyűlést tartanak szeptemberben a digitális polgári körök
Javában zajlik Magyarországon a digitális honfoglalás.
Orbán Viktor miniszterelnök: hajrá, Digitális Polgári Körök
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
„Javában zajlik Magyarországon a digitális honfoglalás, amely során a névtelen, felelősség nélküli, gyűlöletkeltő és romboló digitális világ mellé létrehozunk egy másik, személyes, komoly, építő és hazaszerető digitális közösségi teret” – olvasható a Facebookon annál az eseménynél, amely a digitális polgári körök első nagy országos találkozójáról ad bővebb információt, írja a Magyar Nemzet.
A leírásban úgy fogalmaznak a szervezők:
Ahol otthon vagyunk, értelmes és fontos ügyekkel foglalkozunk, ahol szívesen látnak, és ahol, ha kell, megvédenek. Néhány nap leforgása alatt több mint ötvenezren lettünk a digitális polgári körben, ezért szeptember 20-án gyűlést tartunk, hogy közösen megvitassuk: hogyan tovább? A gyűlölet nem pálya, mert ahogy Dopeman mondaná: »a végén mindannyian magyarok vagyunk«.
Az esemény 12 órától a Papp László Arénában lesz, ahol beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek a szervezők.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.
