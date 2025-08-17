Második jaltai találkozó készül (videó)

Orbán Viktor hiteles politikus, ezért döntött úgy Donald Trump, hogy a találkozó előtt kikéri a véleményét az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatban – hangsúlyozta Lajkó Fanni, az AK elemzője. A magyar miniszterelnökkel külön beszélt az amerikai elnök, miközben az öt legnagyobb európai uniós ország vezetőinek csak egy közös tájékoztatásra futotta. Ez is mutatja, hogy milyen jelentőségteljes az a munka, amelyet a magyar kormányfő végez – jegyezte meg Lajkó Fanni.

Volt itt egy közel 10 éves harc a Nyugat lelkéért, a Nyugat jövőjéért, amit mi konzervatívok meg fogunk nyerni – mondta Koskovics Zoltán. Nagyon fontos, hogy mi magyarok indítottuk ezt a harcot, hozzánk csatlakoztak aztán Amerikából, Lengyelországból, Olaszországból, Spanyolországból és még nagyon sokan. Szuverenitási kérdés is, de minden más szempontból is nagyon fontos lenne, hogy a győzelem előtti utolsó pillanatokban a bukásra ítélt technokrata baloldal ne tudja visszaszerezni az irányítást az ügynökein keresztül. Szeretném az, ha Magyarország – miközben végig a győztes oldalon állt ebben a harcban – a győztes oldalon is maradna, amikor a harc véget ér – fejtette ki az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

Rengeteg téren éri támadás a magyar szuverenitást, ennek egy példája az, hogy van egy olyan párt Magyarországon, amelynek egyik alszervezetét egy ukrán titkosszolga alapítja meg – emlékeztetett Lajkó Fanni, aki az első tematikus digitális polgári kör, a szuverenitásvédelmi dpk alapító tagja is. Mikor történhetett meg ilyen korábban? Mikor nyilvánította ki valaki ennyire egyértelműen, hogy ennyire élénk ukrán kapcsolatokat ápol? Akkor, amikor a fő politikai prioritás az Európai Unióban Ukrajna uniós csatlakozása. Egyértelműen látszik az összejátszás a Brüsszel–Budapest–Kijev vonalon – mutatott rá az Alapjogokért Központ elemzője.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: