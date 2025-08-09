Az embereket érdeklő gazdasági témákkal fog foglalkozni a Gazdálkodj okosan digitális polgári kör

El kell fogadni, hogy a technológia 2002 óta rengeteget változott. Lehet, hogy valaki egyedül érzi magát a digitális térben, mert a másik oldal nagyon hangos, de a digitális polgári körök meg fogják mutatni, hogy mi többen vagyunk – mondta Cseh Tamás Zoltán, az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.

Néhány nap alatt több mint 50 ezer ember jelentkezett, mindenki, aki a nemzeti gondolat képviselője, meg fogja találni a saját közösségét akár a digitális polgári körökben, akár a Harcosok klubjában – fejtette ki.

Az Otthon Start Program elképesztő lehetőség – mondta Palóc André. Egy 20 millió forintos piaci hitel havi törlesztője 25 évre valamivel több, mint 140 ezer forint. A fix 3 százalékos támogatott hitellel ez 94 ezer, tehát havonta 46 ezer forint a különbség. A maximális felvehető összeg, 50 millió havi törlesztője 237 ezer forint kedvezményesen, ez 340-350 ezer forint körül lenne most a piaci viszonyok alapján, tehát havonta 100-120 ezer forint, amit megspórolunk. 50 milliós hitelnél a teljes futamidő alatt majdnem 35 millió forintot lehet ezzel spórolni – fejtette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.

Versenyképességi oldalról nézve az USA–EU vámmegállapodás tervezete egyértelmű amerikai győzelem és európai uniós vereség – mutatott rá Cseh Tamás Zoltán.

Túl azon, hogy egy sikeres országnak, hazánknak az energiapolitikáját, energiabiztonságát ahol lehet támadják Ukrajna támogatása érdekében, most ezzel a tervezettel az európai gazdaságot és az európai energiapolitikát Ursula von der Leyen saját maga, Trump pedig elérte a célját – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.

