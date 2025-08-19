Árad a gyűlölet a Tisza internetes csoportjaiban

A Tisza Párt elkötelezett támogatói viccesnek gondol képekkel igyekeznek emberi mivoltukban megalázni a kormánypárti szavazókat, illetve politikusok megölésére buzdítanak. A tartalmak több nap után is megtalálhatók a Tisza Pártot támogató, több mint 16 ezer főt számláló csoportban. Jól láthatóan a csoport moderátorait sem zavarja túlságosan, hogy gyűlölet-bűncselekmények elkövetéséhez asszisztálnak – hívta fel a figyelmet a jelenségre a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy korábbi tüntetésen

Fotó: Isza Ferenc / Forrás: AFP

A reakciókból az is kiderül, hogy a tiszások nem elítélik, hanem mulatságosnak tartják a gyűlölet-bűncselekmények elkövetését, senki sem emelt szót a posztokban található durva tartalom ellen.

Forrás: Facebook/Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok

A Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok elnevezésű csoportban fellelhető egy kép, amelyen a holokauszttal viccelődik Magyar Péter egyik elkötelezett támogatója.