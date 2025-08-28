augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szja-emelés

1 órája

A Tisza-csomaggal Brüsszelnek akar megfelelni Magyar Péter

Címkék#Manfred Weber#szja#Magyar Péter

Az Ellenpont szerint Ursula von der Leyen és Manfred Weber a támogatásért cserébe adóemelést vár el Magyar Pétertől.

MW
A Tisza-csomaggal Brüsszelnek akar megfelelni Magyar Péter

Magyar Péter Pákozdon

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Az Index birtokába jutott dokumentum alapján a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót vezetne be, amely már az átlagjövedelműeket is súlyosan érintené. Az Ellenpont cikke szerint a terv egyértelműen Brüsszel elvárásainak felel meg, amely hosszú ideje bírálja az Orbán-kormány által bevezetett egykulcsos adórendszert.

„Brüsszelnek nem tetszik a kormány szuverén politikája, sem Ukrajna, sem a gazdaság kérdésében. Ezért támogatják Magyar Pétert, akinek most benyújtják a számlát” – fogalmazott a portál.

A Tisza Párt környezetében több közgazdász is nyíltan beszélt az adóemelés szükségességéről. Petschnig Mária Zita korábban kijelentette: „Péternek azért sem lesz könnyű, mert aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani.” Hasonló álláspontot képviselt Pogátsa Zoltán is, aki évekkel ezelőtt „katasztrofálisnak” nevezte az egykulcsos szja-t.

Az Ellenpont szerint a tervezett adóemelés jól illeszkedik az Európai Bizottság korábbi jelentéseihez. A 2022-es országjelentés kifogásolta a magyar adórendszer „igazságtalan” szerkezetét, a 25 év alattiak szja-mentességét, és a 2024–2025-ös európai szemeszter dokumentumai is többkulcsos adót sürgettek.

A teljes cikket itt olvashatja el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu