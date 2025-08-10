augusztus 10., vasárnap

Álláspont

55 perce

A gyerekekre nem a plakát a veszélyes, hanem a háborúpártiak (videó)

Menczer Tamás szerint nem a plakátok veszélyesek a gyerekekre, hanem a háború kiterjedése.

MW
Forrás: Anadolu via AFP

Fotó: Diego Herrera Carcedo

– A gyerekekre tudja, mi a veszélyes? A háború a veszélyes – fogalmazott Menczer Tamás, aki a közösségi oldalán osztotta meg az RTL-nek adott interjúja egy részletét. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint az lenne a gyerekekre veszélyes, ha a háború kiterjedne, és harmadik világháborúvá alakulna. 

Mi ez ellen vagyunk

– tette hozzá.

Nem a plakát veszélyes a gyerekekre, hanem a háborúpártiak, és azok, akik a háborút három éve szítják

– húzta alá Menczer.

 

