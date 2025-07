Brüsszeli gazdatüntetés 1 órája

Magyar Péter vádaskodik, miközben agrárszervezetek ténylegesen cselekedtek Brüsszelben

Miközben a Tisza Párt agrárszakértői szerint még a hazai gazdák rovására is üdvözlendő az uniós mezőgazdasági támogatások rendszerének átalakítása, Magyar Péter nyilvánosan azzal vádolja a hazai agrárszervezeteket, hogy nem léptek fel Brüsszelben a reform ellen. A valóság azonban mást mutat: a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is jelen volt a napokban tartott összeurópai gazdatüntetésen. A kamara közösségi oldalán több videó és beszámoló is bizonyítja aktív részvételüket. Külön érdekesség, hogy amikor az Európai Parlamentben épp az agrártámogatási rendszer jövőjéről tárgyaltak, Magyar Péter kenuzgatott.

Magyar Péter figyelmét elkerülte az agrárszervezetek brüsszeli tüntetése Forrás: MW Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter közvetve a magyar gazdákat is kritizálta, amikor tiszadadai rendezvényén valótlanságokat állítva támadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát – adta hírül a Magyar Nemzet. Gazdatüntetés Brüsszelben

Forrás: Facebook/Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - NAK „Akár olyan agrárkamarára is szükség lenne, amely valóban képviseli a magyar gazdák érdekeit. Nem itthon tüntetget és elmegy Budapesten valamelyik hivatal elé a bizottság (az Európai Bizottság magyarországi képviseleténél – a szerk.), és leönt valami marhaságot. Menjenek ki Brüsszelbe! Én amikor kijárok, ott vannak a német gazdák képviselői, a francia, a spanyol, a holland. Na, azok kitesznek magukért.” Tények cáfolják Magyar Pétert A Tisza Párt elnöke tehát azt hangoztatta, hogy az agrárkamara nem tiltakozott Brüsszelben az uniós mezőgazdasági támogatások megkurtítására vonatkozó tervek ellen. Ennek fényében kérdéses, hogy Magyarék mennyire kísérik figyelemmel a hazai agrárügyeket, hiszen a Tisza-vezér állításaival szemben a NAK, valamint Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) részt vett a 70 európai gazdaszervezet által Brüsszelben, július 16-án tartott tartott tüntetésen. Erről a kamara által közzétett számos Facebook-bejegyzés és videó is tanúskodik.

A felvételeken láthatóak a magyar érdekvédelmi szervezetek képviselőinek vonulása és a tiltakozó akciói, de megtekinthető Cseh Tibor András Magosz-főtitkár és NAK-alelnök több nyelven elmondott felszólalása is. A brüsszeli tüntetésen való részvételükről a NAK a Facebook-oldalán is beszámolt, de sajtóközleményben is jelezték, hogy a budapesti megmozdulás mellett csatlakoznak az összeurópai gazdatüntetéshez. Míg Magyar Péter valótlanságokkal igyekszik lejáratni a magyar agrárszervezeteket, addig ő és pártja semmit sem tett a hazai gazdák védelmében. Erről bővebben ITT olvashat.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!