Csimpánzokhoz hasonlította a hazai gazdákat Magyar Péter agrárszakértője

Durva kifejezésekkel illette a magyar mezőgazdasági termelőket Magyar Péter egyik agrárszakértője közösségi oldalán és egy írásában is. Kökény Attila, a Talajmegújító Gazdák Egyesületének alapítója korábban a Tisza Párt februári kongresszusán is részt vett, ahol Bóna Szabolcs és Varga Lőrinc társaságában szerepelt a Magyar Péter vezette agrárkerekasztal-beszélgetésen – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Magyar Péter és Kökény Attila

Forrás: Magyar Nemzet

Kökény az Európai Unióban tervezett agrárreformmal kapcsolatban – amely mintegy 150 ezer magyar gazda megélhetését veszélyeztetné – július 16-án közölt egy cikket a Talajmegújító Mezőgazdaság elnevezésű honlapján. Erről egy bejegyzést is közölt a Facebook-oldalán.