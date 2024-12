Szijjártó Péter kifejtette, hogy az amerikai elnökválasztás nyomán az a fura helyzet állt elő, hogy ugyan Donald Trump győzelmével a világ közelebb került a konfliktus békés rendezéséhez, azonban most lett a legsúlyosabb az eszkaláció veszélye is a távozó washingtoni kormány népakaratot semmibe vevő intézkedései miatt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) beszél a Magyarország meg tudja csinálni! elnevezésû nemzeti konzultációval kapcsolatos országjáráson, mellette Hoppál Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője a Pécsi Református Gimnázium sportcsarnokában rendezett lakossági fórumon 2024. december 2-án

Fotó: Ruprech Judit / Forrás: MTI

Úgy vélekedett, hogy az európai vezetők hatalmas esélyt szalasztottak el, alkalmuk lett volna korrigálni az eddigi, kudarcot vallott és a kontinenst is jelentősen meggyengítő Ukrajna-stratégiát. „Nyugodtan mondhatták volna, hogy ’szerintünk szuper stratégiát vittünk, de az Egyesült Államokban megváltozott a szélirány, és ezért váltani kell’. De ezt a ziccert is kihagyták, mert a politikai érzékük is körülbelül pont ennyire hagyta őket cserben az elmúlt két és fél év önámításában” – fogalmazott.

Tehát amikor azt halljuk, hogy ’addig kell Ukrajnát támogatni, amíg az szükséges, addig kell támogatni, amíg Ukrajna nem nyer, addig kell támogatni, amíg Oroszország nem veszít’, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mit jelent az, hogy Ukrajna nyer, mit jelent az, hogy Oroszország veszít. Lassan három éve tesszük fel ezeket a kérdéseket, és egy nyamvadt választ nem kaptunk rá

– tette hozzá.

Illetve hangsúlyozta, hogy egész Európa hosszú időn keresztül fogja nyögni a háború terheit, ezért nagy szükség van a békeerőfeszítések fokozására, különös tekintettel a diplomáciai rendezést megnehezítő, közelmúltbeli amerikai lépésekre.

A miniszter arra figyelmeztetett, hogy egyes döntések könnyedén indíthatnak el egy olyan spirált, ahol nincs megállás. „Ha itt elszabadul a pokol, akkor – figyelembe véve a meglévő nukleáris kapacitásokat – kő kövön nem nagyon fog maradni sehol” – mutatott rá.

Leszögezte, hogy részben épp ezért utazott Moszkvába, a másik ok pedig hazánk energiabiztonságának további garantálása volt, hiszen az Egyesült Államok nehéz helyzetbe hozta az orosz energiahordozókat vásárló térségbeli országokat a Gazprombank szankciós listára helyezésével, így megoldást kell találni.