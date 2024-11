Cikkünk frissül!

Ő lehet Trump külügyminisztere

Donald Trump megválasztott amerikai elnök várhatóan Marco Rubio floridai szenátort jelöli külügyminiszternek – számolt be róla a The New York Times amerikai napilap, hozzátéve, hogy Trump az utolsó pillanatban még változtathat döntésén.

Donald Trump és Marco Rubio

Fotó: Angela Weiss / Forrás: AFP

Rubio, aki kubai emigránsok gyermeke, 2010-ben került be először a szenátusba, ahol három cikluson keresztül szolgált. Az 53 éves floridai szenátor tagja a hírszerzési bizottságnak és a külügyi bizottságnak is, és

Trumphoz hasonló álláspontot képvisel a nemzetközi konfliktusokkal, így az orosz–ukrán háborúval és a közel-keleti konfliktussal kapcsolatban.

Észak-Korea hivatalosan is beléphet az ukrajnai háborúba

Észak-Korea állami médiája bejelentette, hogy egy jelentős védelmi egyezményt írt alá Oroszországgal, amely kölcsönös katonai segítségnyújtást biztosít. Az egyezmény értelmében mindkét ország köteles minden rendelkezésre álló eszközt felhasználni a másik fél azonnali katonai támogatására, ha az megtámadásra kerül. Az egyezmény jelenlegi ratifikálása mindkét országban azt jelezheti, hogy Észak-Korea hamarosan hivatalosan is beléphet az ukrajnai háborúba.

Az Egyesült Államok, Dél-Korea és Ukrajna egybehangzóan jelentette, hogy Phenjan több ezer katonát küldött Oroszország Ukrajna elleni háborújának támogatására.

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, hogy 11 ezer észak-koreai katona érkezett a dél-oroszországi kurszki régióba, ahová az ukrán csapatok augusztusban törtek be, az észak-koreai erők pedig már részt vesznek az ottani harcokban.

A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.

Elfogtak az ukránok egy orosz titkosügynököt

Őrizetbe vettek egy, az orosz titkosszolgálatnak dolgozó férfit Ukrajna északkeleti részén – közölte az ukrán rendőrség. Az 50 éves férfi megpróbálta megszerezni az ukrán hadsereg tüzérségi állásainak és légvédelmi rakétarendszereinek koordinátáit, amelyek Ukrajna és az Orosz Föderáció határát védik.

Az ukránok kurszki támadássorozata során hadifogságba esett orosz katonák egy ukrajnai börtönben 2024. augusztus 23-án

Fotó: Maria Senovilla / Forrás: MTI/EPA

A védelmi erők tényleges földrajzi elhelyezkedésének megszerzése esetén a megszállók azt tervezték, hogy a levegőből támadják meg őket, többek között rakétákkal és kamikaze drónokkal

– áll a rendőrség közleményében.