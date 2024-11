„Minden tőlünk telhetőt megtettünk a rendelkezésre álló információk és erőforrások birtokában. Nyilvánvalóan nem volt elég” – fogalmazott Carlos Mazón, aki szerint „információs áramszünet” történt a központi adminisztrációtól függő intézményeknél.

Árvíz áldozatainak holttestét keresik csendőrök a kelet-spanyolországi Valencia tartományban fekvő Silla környékén 2024. november 15-én

Fotó: Biel Alino / Forrás: MTI/EPA/EFE

Megnevezte a térségben működő Júcari Hidrográfiai Konföderációt, amiért „töredezett, pontatlan és késői” információkat szolgáltatott a Rambla del Poyo folyó „halálossá vált áradásáról”. Mint mondta, a rendszerben hiányzott a szükséges információ és koordináció, és a vészhelyzetre adott válaszoknak is gyorsabbnak kellett volna lenniük, ami szerinte rámutatott arra, hogy erősebb közigazgatásra van szükség.

Tudnunk kell, hogy az ilyen helyzetekben szerzett korábbi tapasztalataink és az addig működő finomhangolt protokollok miért nem működtek most

– jelentette ki.

Hatalmas feladat lesz a katasztrófa utáni helyreállítás

Carlos Mazón felhívta a figyelmet arra, hogy az extrém időjárási jelenségek továbbra is jelen lesznek, ezért az arra adott válaszoknak „egyre erősebbnek, szervezettebbnek és intelligensebbnek kell lenniük”. Bejelentette, hogy épp ezért átalakítja a tartományi kormányt, létrehozva egy új alelnökséget, amelynek feladata a katasztrófa utáni helyreállítás irányítása lesz. Emellett egy új, úgynevezett vészhelyzeti és belügyi tárcát is kialakítanak, amely a gazdasági és humán erőforrások irányításával, illetve a jövőbeli katasztrófák megelőzési munkálataival, a többi közt például a vészhelyzeti protokollok felülvizsgálatával foglalkozik majd.

La cifra de muertos por la DANA se eleva a los 140 muertos.



Desgraciadamente, no están hablando también de la muerte de centenas de animales 😢



ÁNIMO VALENCIA, ESPAÑA Y TODO EL MUNDO ESTÁ CON VOSOTROS 🇪🇦🌎💪#INUNDACIÓN #INUNDACION #dana pic.twitter.com/4oIvmY7WA9 — FutbolLover (@FutbolRumoress) October 31, 2024

„A valenciaiaknak joguk van mindent ismerni, ami történt, (...) a vészhelyzet során hozott döntéseket, amelyekre ma és most is magyarázatot kell keresnünk” – jegyezte meg. Hozzátette: ennek érdekében a valenciai parlament vizsgálóbizottságot hoz létre, és sürgette, hogy hasonló lépést tegyen a spanyol központi parlament is. A valenciai elnök a katasztrófa utáni helyreállításhoz 31 milliárd euró támogatást kért a központi kormánytól.