Orbán Viktor miniszterelnök a Türk Államok Szervezete csúcstalálkozója előtt tárgyalást folytatott Savkat Mirzijojev üzbég elnökkel Biskekben – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szerdán.

Orbán Viktor kormányfő tárgyalást folytat Savkat Mirzijojev üzbég elnökkel a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozója előtt Biskekben 2024. november 6-án

Megállapították: Magyarország és Üzbegisztán együttműködése látványosan fejlődött az elmúlt években, 2021-ben stratégiai partnerségi szintre emeltük kapcsolatainkat, rendszeres a magas szintű párbeszéd. Ez a politikai folyamat pedig utat nyitott az üzbegisztáni piac iránt érdeklődő magyar vállalatok előtt.

Energetikai együttműködésünk is egyre több területre kiterjed, ráadásul Üzbegisztán is csatlakozni szeretne a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú Zöld Energiafolyosó projekthez – mondta Havasi Bertalan, hozzátéve: Orbán Viktor és Savkat Mirzijojev megbeszélésén ezenkívül szóba került a vízgazdálkodási, a közlekedési és az oktatási együttműködés, valamint aktuális nemzetközi kérdéseket is megvitattak.