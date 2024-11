A kutatásunk azt vizsgálta, hogy a választás előtti egy évben Donald Trump, az Egyesült Államok leendő elnöke hányszor beszélt vezető, fontos európai politikusokról – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője. Egészen pontosan 109-szer említette Orbán Viktort beszédeiben illetve stúdióinterjúiban – ismertette. Ezzel a magyar miniszterelnök kimagaslóan a Trump által legtöbbet szóba hozott európai vezető volt, a második helyet megosztva szerezte meg Emmanuel Macron francia és Volodomir Zelenszkij ukrán elnök.

Trump és Orbán most úgy tűnik, hogy megoldotta Kissinger problémáját, most már tudják Amerikában, hogy hova kell telefonálni, ha Európával akarnak beszélni – jegyezte meg Pogrányi Lovas Miklós, az Alapjogokért Központ vezető kutatója. Szerinte nem véletlenül emlegeti annyit a magyar kormányfőt a megválasztott amerikai elnök, az ő leendő kormányzásának a stílusára is utalni akar. – Azt mondja ezzel, hogy itt van egy ember, akit ti liberálisok és baloldaliak démonizáltatok, de nekem ez nem probléma, sőt azt gondolom, hogy igazából erre mintaként lehet tekinteni – fejtette ki a vezető kutató.

Akik a különböző guruló dollárokra és eurókra számítanak Magyarországon, azoknak pedig felül kell vizsgálniuk a tervezett költségvetésüket a következő időszakban, mert az első jele annak, hogy tettek bizonyítják akár az európai bürokraták, akár a washingtoniak részéről, hogy itt megtörtént egyfajta átalakulás és új iránya lesz a politikának az ebben nagyon gyorsan, nagyon nyilvánvalóan meg fog látszódni a jövő év első felében

– hangsúlyozta Koskovics Zoltán.

Azzal kapcsolatban, hogy egyes balos médiumok Orbán-kritikusnak próbálták meg beállítani a jövendő amerikai külügyminisztert, Marco Rubiót, egy 2019-es nyilatkozata alapján, Pogrányi Lovas Miklós megjegyezte:

mások írták a felkészítőket Magyarországgal kapcsolatban Amerikában 2019-ben és mások írják most. A hazánkról alkotott képük az amerikaiaknak most már sokkal pontosabb

– köszönhetően az Alapjogokért Központ munkájának is – és sokkal kedvezőbb ránk nézve. Rubio kubai hátterű, antikommunista szülők gyermeke, gyakorló katolikus és elkötelezett életvédő, tehát olyan világnézetbeli átfedés van a magyar kormányzattal, ami nagyon nagy mértékben segíteni fogja az együttműködést – mondta el a vezető kutató.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: