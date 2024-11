Önök most egy olyan városban vannak – ezt a külföldieknek mondom –, ahol Európa talán legnagyobb zsinagógája és a város legnagyobb katolikus katedrálisa egymástól lényegében egy kőhajításnyira van. És ez a közelség egyben szimbolizálja is a mi városunkat. Ez egy találkozóhely. Különböző kultúrák találkozóhelye. Kelet, nyugat, észak, dél és ettől olyan különlegesen toleráns. Ezért élünk itt Budapesten békében és biztonságban együtt. Azt kívánom az amszterdamiaknak, hogy ez nekik is sikerüljön