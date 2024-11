„Amikor a Momentum feltűnt, akkor mondták, itt vannak ezek a csillogó szemű, csillogó tekintetű fiatalok, progresszívek – akármit is jelentsen ez a szó –, és majd ők csoda dolgokat fognak csinálni… Most is azt gondolom, hogy az új szereplő, és ami ott körülötte van, az egy lufi, és ki fog pukkadni”