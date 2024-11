Vitályos Eszter hozzátette: a kormány ennek ellensúlyozására létrehozta a 10 milliárdos keretösszegű Pannónia programot, nyolcszázan már kint vannak és ezer-ezerötszáz pályázat elbírálása van folyamatban. A kutatóknak pedig megalkották a HU-rizont programot.

Mi a helyzet ma Kárpátalján?

Gulyás Gergely arra is kitért, hogy Ukrajnán belül a legnagyobb biztonság Kárpátalján van. Ukrajna egy háborúban hősiesen védekező ország. Az orosz–ukrán háború nyomán viszont a magyar történelem legnagyobb humanitárius akciója is zajlik. Több tízezer ukrán maradt Magyarországon, róluk is gondoskodik a kormány, de igyekeznek helyben is segíteni karitatív szervezetekkel és magánszervezetekkel karöltve, Magyarország a kötelezettségeinek eleget tesz.

Az agrártámogatások átstrukturálását sokan nem támogatják Európában, fontos lenne, hogy ebben a formában megmaradjon – fogalmazott a miniszter.

Romániai választások: cél, hogy az RMDSZ minél erősebb legyen

Korábban is szó volt a székelyföldi közigazgatási rendszerek átalakításáról, és a kormány most is mindent meg fog tenni, hogy ezen tervek ne valósuljanak meg. Gulyás szerint ezt úgy lehet rövidre zárni, ha minél több erdélyi magyar megy el a decemberi választásokra, nyilvánít véleményt és segíti, hogy az RMDSZ minél több képviselővel bejusson a parlamentbe.