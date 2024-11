Több sebből vérzik 2 órája

A fővárosi drogstratégia szembemegy a nemzeti drogellenes stratégia irányaival

Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy a dokumentum a büntető törvénykönyvvel is szembemegy. A fővárosi drogstratégiába ugyanis olyan dolgok kerültek be, mint az ellenőrzött szerhasználat, miközben továbbra is érvényes a zéró tolerancia elve a terjesztéssel és a fogyasztással kapcsolatban is.

Illusztráció/Törvénysértő a fővárosi drogstratégia Forrás: MW Fotó: Ványi Ákos

Már a keletkezése is problémás a fővárosi drogstratégiának – mondta el a lapnak Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. A szakember nehezményezte, hogy pusztán 44 ember megkérdezésével készült el a dokumentum, akik közül 36 volt budapesti. Negyvennégy ember kitöltött kérdőívére alapozni egy másfél milliós város stratégiáját nem szerencsés – tette hozzá a szakértő, aki szerint a másik probléma a dokumentummal, hogy az ártalomcsökkentésre helyezi a hangsúlyt. Az ártalomcsökkentés szerinte pestiesen szólva azt jelenti: drogozz, csak ne halj bele. Megpróbálnak olyan körülményeket teremteni, hogy a függők minél kisebb ártalmakkal használják a különböző szereket, de azt nem mondják nekik, hogy ne éljenek ilyen kábítószerekkel. Ez élesen szembemegy a nemzeti drogellenes stratégia irányaival, hiszen ott a prevención, a teljes felépülést célzó kezelésen van a hangsúly – emelte ki Téglásy, aki szerint kulcsfontosságú, hogy továbbra is érvényes a zéró tolerancia elve a terjesztéssel és a fogyasztással kapcsolatban. Ezzel szemben a fővárosi drogstratégiába olyan dolgok kerültek be, mint az ellenőrzött szerhasználat. Vagyis a főváros olyan helyiségeket hozna létre, ahol a függők ellenőrzött körülmények között bevizsgáltathatnák, majd pedig elfogyaszthatnák az általuk behozott drogokat. Ez azt jelentené, hogy valaki megvásárolja az adott kábítószert, azt odaadja a kijelölt helyiségben dolgozó személyek valamelyikének, aki megnézi, hogy nincs-e felütve valamivel, majd visszaadja neki. Ez azonban már a büntető törvénykönyvvel (Btk.) is szembemegy, hiszen ha valaki kábítószert ad valakinek, az terjesztésnek minősül – emelte ki a szakember. További részletek ITT olvashatók.

