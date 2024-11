Orbán Viktornak fontos szerepe lehet Trump európai békepolitikájában A Reuters World News különkiadásában arról beszélgettek a szakértők, hogy miként kezelheti Donald Trump az orosz–ukrán konfliktust, ésmilyen hatással lesz ez az amerikai–európai kapcsolatokra. A műsorban Tara Oakes, Rachel Armstrong és Don Durfee beszélgetett egymással és összevetették az eddigi politikai eseményeket. A kampány során Trump egyértelműen kijelentette, hogy véget vet a háborúnak, méghozzá gyorsan. Azonban nem részletezte, hogyan kívánja ezt elérni. Azt is többször kritizálta, hogy az Egyesült Államok mennyi pénzt és támogatást nyújt Kijevnek. Az alelnökjelölt J. D. Vance szerint a terv az, hogy Oroszország megtarthatja a megszerzett területek nagy részét, és garantálják, hogy Ukrajna soha nem csatlakozik a NATO-hoz. Más javaslatok is felmerültek: a tűzszünetet a jelenlegi frontvonal mentén lehetne megállapítani, nyomást gyakorolva mindkét félre a tárgyalóasztalhoz ülésre. Ukrajna számára ez azt jelentheti, hogy az amerikai segítségnyújtás megszűnik, ha nem tárgyalnak. Oroszország esetében pedig, hogy ha nem ülnek le tárgyalni, az USA mindent megad Ukrajnának a győzelemhez. Ebben a forgatókönyvben Ukrajnának nem kellene hivatalosan lemondania területekről, Oroszország céljai változatlanok: „Ukrajna legyőzése, valamint különböző biztonsági garanciák. Oroszország a jelenlegi pozíciója alapján akár további területi előnyökre is törekedhet a tél folyamán, még mielőtt bármilyen tárgyalás elkezdődhetnek”– hangzott el a Reuters elemzésében. Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalása

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda Európa vezetői eközben egységes válaszra törekednek, de a konkrét stratégiában megosztottak. Orbán Viktor, aki szoros kapcsolatban áll Trumppal, azonnali tűzszünetet sürget, és radikális változást kér Európától. Más európai vezetők viszont azt szeretnék, hogy Ukrajna határozza meg a tárgyalások kezdetét, és folytassák a támogatást. A német kormány összeomlása további bizonytalanságot okoz, és felveti a kérdést, hogy Európa képes lesz-e elegendő anyagi és katonai támogatást nyújtani Ukrajnának – vélekednek a szakértők. Tara Oakes felvetette a kérdést, miszerint Orbán Viktor tekinthető-e Európa „Trump-tanácsadójának”, és hogy mennyire kívánatos Trump az európaiak számára. Rachel Armstrong elismerte, hogy Európának szüksége van valakire, akit Trump tisztel, és akivel jó a kapcsolata, hogy levezényelje a szükséges kommunikációt. A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.