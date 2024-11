„Nem lesz béke, a háborúk korába megyünk bele, a világrendváltás fogalmában az is benne van, hogy egyensúlyi pontból haladunk át egy másik egyensúlyi pont felé, és az átjáróházat úgy hívják, hogy káosz. Meg háborúk. A háborúk korába megyünk most bele” – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Robert C. Castel, az AK biztonságpolitikai tanácsadója.

Füst száll a magasba egy izraeli légicsapás után Bejrút déli elővárosában

Fotó: Bilal Huszein / Forrás: MTI/AP

Robert C. Castel kifejtette:

Izrael hétfrontos háborúját nagyon egyszerűen össze lehet foglalni. A háború a közel-keleti hegemóniáról szól. Kié legyen a főhatalom, az Egyesült Államoké a szövetségesein keresztül, vagy pedig Iráné?

Irán stratégiája az volt, hogy az USÁ-t és a szövetségeseit – elsősorban Izraelt – három dologgal fenyegeti: az egyik különböző proxyszervezetek, amelyeket létrehozott, a másik a hosszú távú csapásmérő eszközök, a harmadik pedig az atomfegyver program.

Orbán Viktor ukrán háborúval kapcsolatos békekezdeményezésről az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója elmondta: a nemzetközi politikában, úgy, mint az ökölvívásban, mindenkinek megvan a maga súlycsoportja, és nagyon nehéz egy államnak a saját súlycsoportja fölött bokszolni. Szerinte Magyarország messze a súlycsoportja felett teljesített a háború kapcsán.

Én úgy gondolom, hogy a jó kapcsolatok, amelyek létrejöttek az Egyesült Államokkal nemcsak a két vezető között, hanem a politikai elitek között is, ezek millió szállal kötik össze a két állam döntéshozatalát – éppen úgy, mint Izrael és az USA között –, és Magyarország el tud magyarázni egy alternatív európai perspektívát ezzel a háborúval kapcsolatban az amerikaiaknak

– vélte Robert C. Castel.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: