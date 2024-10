Brüsszel olyan intézkedéseket vár el Magyar Pétertől és a Tisza Párttól, mint a rezsicsökkentés eltörlése – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Lajkó Fanni, az AK elemzője. Magyar most kezdi megtölteni tartalommal a politikát, eddig csak a kommunikációs színtéren próbálta az ötleteit előadni. Most már a gyakorlatban is megmutatkozik, hogy mit képvisel – fejtette ki az elemző Magyar Péter hazánk szuverenitását csökkenteni kívánó eszmefuttatása kapcsán, amivel szerinte közelebb kerülhetnénk az uniós forrásokhoz.