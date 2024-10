Szivárogtass az Átlátszónak! – olvasható a portál által üzemeltetett MagyarLeaks platformon, melynek – mint írják – célja az, hogy olyan információkat gyűjtsön és publikáljon, amelyek nyilvánosságra kerüléséhez nyomós közérdek fűződik. A Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése azonban egy ennél sokkal súlyosabb ügyre világít rá a portállal kapcsolatban, közérdek helyett amerikai érdekek mentén.

Eszerint az Átlátszó a közérdekű adatigénylései és újságírói tevékenysége során megszerzett dokumentumokat egy külföldi hálózat amerikai központi szervezetének szerverére is feltölti, ezeket később hírszerzési és befolyásolási tevékenységekhez használják munícióként. Állami és önkormányzati intézmények, magyar magánvállalkozások és magánszemélyek közötti szerződések, levelezések is érintettek, de több száz telefonszám, illetve más szenzitív információ is kerülhetett így külföldi érdekcsoportok birtokába.

Ennek fényében különösen pikáns, hogy 2024 augusztusában éppen az Átlátszó volt az, aki azzal vádolta meg a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, hogy az túlterjeszkedett törvényi felhatalmazásán akkor, amikor együttműködés kialakításának szándékával fordult több állami szervhez.

Zavaros pénzügyek az átláthatóságért küzdő szervezetnél

Az adatkezelési botrány mellett az Átlátszó pénzügyeivel kapcsolatban is súlyos megállapításokat tesz a hivatal jelentése. A dokumentum szerint a hírportál finanszírozása nem átlátható, pénzügyi elszámolásai helyenként zavarosak és ellentmondásosak, a támogatások és felhasználásuk összefüggése pedig sok esetben nem követhető.

A jelentés külön kiemeli: az Átlátszó 2011 és 2016 közötti finanszírozásáról a nyilvánosság szinte semmit sem tudhat meg, a 2017 és 2023 közötti tárgyévekben megismerhető információk pedig számos pénzügyi, elszámolási anomáliára utalnak.

A fentiek alapján érthető, miért tagadta meg a portál a Szuverenitásvédelmi Hivatallal való együttműködést a vizsgálat során.

A Magyar Nemzet információi szerint a jelentés a fentieken kívül számos más szabálytalanságra bukkant a portál működésével és annak finanszírozásával kapcsolatban. Több helyen megjelennek például annak a külföldi nyomásgyakorló hálózatnak a nyomai, amelynek jelenlétére a hivatal korábbi, a Transparency International Magyarország (TIM) működése kapcsán végzett vizsgálata derített fényt. Egyébként a TIM az Átlátszó weboldalán is szerepel, mint a portál egyik magyarországi támogatója.