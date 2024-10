Schmidt Mária először 1956-ról szólt, amely szerinte történelemfordító cselekedet volt, olyan, amire az egész világ odafigyelt, és amire minden magyar mindig büszke lehet. Fő célja a szabadság, függetlenség és az önrendelkezés kivívása volt, anyagi célja nem volt.

Korábban nem volt arra példa, hogy egy tízmilliós nemzet „nekiment volna" a világ vezető hatalmának.

Az egész világ szurkolt nekünk, elementáris felismerés volt, hogy a magyarok az életükért, a nemzeti megmaradásukért harcolnak. De annak soha nem volt realitása, hogy Magyarország - a humanitárius segítségnyújtáson kívül - segítséget kapjon a Nyugattól - fejtette ki.

1955-ben a nagyhatalmak eldöntötték, hogy kivonulnak Ausztriából. „Minket is kiengedhettek volna, de nem akartak".

A Nyugatnak nem volt érdeke, hogy győzzön a magyar forradalom

- mondta.

Napjainkban pozitívan emelgetjük a Nyugatot, de Trianonról is Nyugaton döntöttek, a második világháború végén a náci megszállás is nyugatról jött. Ezért 1956 üzenete az, hogy nekünk magyaroknak kell harcolnunk magunkért. „Ezt a leckét meg is tanultuk" - hangsúlyozta.

Schmidt Mária szerint az uniós csatlakozás egy közakarat volt, hogy a Kelethez csatolt Magyarország újra a Nyugathoz tartozzon. De az Európai Unió akkor nemzetek közössége volt gazdasági előnyökkel, a szuverenitás meghagyásával.

Mára azonban birodalmi ambíciókat tápláló, a nemzeteket nem tisztelő bürokráciává vált. Pedig a „birodalmak korának vége", a Szovjetuniót is a nemzeti érzés „kapta szét" - mondta.

A probléma az, hogy az EU-nak nem látszanak a víziói a saját jövőjét illetően.

Nem tudja, hogyan szerezhetné vissza a versenyképességét, hogyan és milyen helyet szeretne betölteni az átalakuló világrendben; egyáltalán, milyen céljai és érdekei vannak, és azokat hogyan fogja képviselni.

Ráadásul kezdik a birodalmi érdekeknek alárendelni a nemzeti érdekeket, emiatt jelent Magyarország számára fenyegetést - közölte.

El szeretnék venni tőlünk a gazdasági érdekek meghatározását, a hagyományainkat, azt, hogyan neveljük a gyerekeinket, hogy kikkel éljünk együtt, ráadásul jogtalan, igazságtalan módon büntetnek minket - sorolta.