Nem érdemes rohamosztagost játszani Az Alaptörvény rögzíti, hogy mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez, másrészt korlátokat is megszab: a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Ahogy arról lapunk beszámolt, újabb erőszakos akcióra készül a Tisza Párt új rohamosztaga. Céljuk választási plakátok felgyújtása, sajtótermékek megsemmisítése, fenyegetések, agresszív, alpári posztok, fizikai erőszakra is hajlandó aktivisták toborzása. A Metropol információi szerint Magyar Péter a Tisza Párt egyik szervezőjét és vezető aktivistáját, László Donátot bízta meg az akciócsoport felépítésével és irányításával. A pártelnök akkor figyelt fel a férfira, amikor a legutóbbi választások idején felgyújtotta fideszes jelöltek plakátjait, miközben a politikusokat emberi méltóságukban is alázó posztokat tett közzé. A Magyar Péter-féle akciócsoport legújabb „projektje” a Tisza Párttal kritikus média ellen irányul. A Magyar Péter megbízásából tevékenykedő László Donát fél éve, a Tisza Párt megalakulása óta szervez erőszakos akciókat. Az akciócsoport vezetőjeként több Facebook-bejegyzésben is arra szólítja fel a tiszásokat, hogy gyűjtsék be és semmisítsék meg a közterületekre kihelyezett Metropol újságokat. Most újabb erőszakos cselekményre készülnek, ezúttal a közmédia elleni tüntetésen. A „rohamosztag” parancsnoka a legutóbbi posztjában agresszív, alpári stílusban így fogalmazta meg a felhívását: „Gyertek, szétb…sszuk a Híradót!” Egy posztban azt is kijelentette, hogy fejszét is visz magával a demonstrációra – emlékeztet a Magyar Nemzet.