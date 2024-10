A Magyar Nemzet összegyűjtötte a hivatal öt legerősebb megállapítását.

1. Többszörösen túlárazott szerződések

A megrendelt kutatások, elemzések, tanulmányok díjazása több esetben nem állt arányban az ellenszolgáltatással

– fogalmazott a KEHI. Például prezentációkészítés 244 ezer forint/dia áron, vagy 14, 8 millió forintos kifizetés egy valós értékén 500 ezer forintos szolgáltatásért. De ugyanilyenek voltak a 14,5 millió forintért és 12,4 millió forintért megrendelt kérdőíves felmérések, amelyek kétmillióért is megrendelhetőek lettek volna. Akadt emellett kampány-lebonyolítás 14,7 millió forintért, amiben két Facebook-bejegyzés született és a valós költség ennek a töredéke lehetett.

2. Kamu megbízások. Teljesen felesleges, fiktív szerződések

Előfordul, hogy a megrendelt kutatások, elemzések triviális, az interneten számos helyen ingyenesen is elérhető megállapításra jutottak

– írták a KEHI-nél. Példaként hozható fel erre, hogy százezer forintot fizettek oldalanként olyan tanulmányért, amit az internetről másoltak.

3. Kamu ajánlatkérések. Valós verseny nem volt, eleve borítékolható volt a győztes

„Több esetben nem is volt valós verseny szerződéskötés előtt. Olyan cégeket kértek fel ajánlattételre, amelyek teljesítése eleve kétséges.” A KEHI felsorolt konkrét eseteket is, amikor az ajánlattételre felkért cégnek még csak honlapja sem volt, ajánlatot se nyújtottak be, láthatóan nem működő, referenciák nélküli társaságok voltak. A győztes vállalkozások között volt a Tisza-párttal ma is kapcsolatban lévő Trentin Balázs Lajoshoz köthető egyik társaság.

4. Magát nagyon jól fizette Magyar Péter

A vezérigazgató bére 2020-ban havonta 3,5 millió forint volt.

5. Nem a vállalat irányítása, hanem a kormányzati támogatások és intézkedések hozták az eredményt

A KEHI jelentéséből kiderült az is, hogy nem a menedzsment eredményes működése és a termékek népszerűsítése, hanem a járvány miatt bevezetett kormányzati támogatások és intézkedések, például a Diákhitel Plusz okozta a diákhitel-kihelyezés növekedését.

A jelentés elkészülte után félévvel Magyar Péter távozott a Diákhitel Zrt. éléről, a szerződések ügyében pedig nyomozás zajlik.