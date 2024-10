A főpolgármester jelezte azt is, hogy kizárólag akkor tudja elfogadni Vitézy Dávid jelöltségét, hogy ha vele együtt megszavazzák Kiss Ambrust is főpolgármester-helyettesnek újabb öt évre. Bejelentette azt is, hogy október elsejétől Kiss Ambrus hivatali főigazgatóként dolgozik a Városházán, ennek keretében pedig pontosan ugyanazokkal a jogkörei lesznek, mint főpolgármester-helyettesként 2019 óta.