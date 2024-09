Diplomácia 4 órája

Szijjártó Péter: az ENSZ-nek fontos feladatai vannak a fegyveres konfliktusok békés rendezésében (videó)

Az ENSZ-nek rendkívül fontos feladatai vannak a fegyveres konfliktusok békés rendezésében, és ezen erőfeszítésekből Magyarország is kész kivenni a részét a továbbiakban is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint csütörtökön New Yorkban.

Forrás: Facebook / Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ Békeépítési Bizottságának ülésén rámutatott, hogy az emberiség ma a veszélyek korát éli, nem túlzás azt sem mondani, hogy a globális biztonsági helyzet nem volt ilyen rossz a második világháború óta. Leszögezte, hogy napjainkban a világ körülbelül harminc pontján zajlik valamilyen fegyveres konfliktus, számos helyen befagyott konfliktusok nehezítik a mindennapokat, míg több országban robbanásközeli az állapot. Illetve kiemelte, hogy Magyarország már lassan ezer napja az ukrajnai háború árnyékában él, és fizetnie kell annak az árát a közvetlen szomszédságban annak ellenére, hogy azért semennyiben nem felelős. Arra is figyelmeztetett, hogy az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktus is súlyos kihatással lehet a világ biztonságára, s a nemzetközi közösség az utolsó órában van mindkettőt illletően, amikor még el lehetne kerülni egy még súlyosabb válság kialakulását. "És ebben a helyzetben az ENSZ-nek nagyon fontos hármas feladata van. Először is, el kellene érnie azt, hogy a világ ne szakadjon újra blokkokra, ne térjünk vissza a hidegháború időszakába, ugyanis azon az egész világ rajtaveszítene" - mondta. "Másodszor, fontos szerepe van abban, hogy a jelenleg zajló háborús konfliktusok minél előbb békével érjenek véget (…) Harmadrészt pedig, a robbanásközeli állapotok esetében meg kell előznie a fegyveres konfliktusok kitörését" - tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy az ENSZ nem a hasonlóan gondolkodó országok csoportjaként jött létre, hanem olyan platformként, amely lehetőséget ad a párbeszédre még az egymással szemben állló felek számára is, márpedig a visszatérés ezen eredeti funkcióhoz most minden korábbinál fontosabb lenne. Ennek kapcsán elfogadhatatlannak nevezte, hogy a világ vezető nagyhatalmainak képviselői nem állnak szóba egymással. A miniszter aláhúzta, hogy hazánk a globális békepárti többség része, s kiveszi a részét a béketeremtési erőfeszítésekből is, így részt vesz az ENSZ libanoni, koszovói, ciprusi és nyugat-szaharai békefenntartó missziójában is. Tájékoztatása szerint a kormány tavaly négymillió dollárral járult hozzá ezen műveletek sikeréhez.

Végül üdvözölte az ukrajnai háború rendezését célzó brazil-kínai béketervet, reményét fejezve ki, hogy a nemzetközi közösség kész lesz azt komolyan megfontolni.

Szijjártó Péter arra kérte fel António Guterres ENSZ-főtitkárt, hogy járjon közbe annak érdekében, hogy végre tárgyaljon egymással az Egyesült Államok és Oroszország. A tárca közleménye szerint a miniszter az ENSZ-főtitkárral folytatott tárgyalását követően kiemelte, hogy rendkívüli kockázatot jelent ma a globális biztonságra nézve az, hogy a világpolitika legjelentősebb szereplői képtelenek vagy nem hajlandóak beszélni egymással. Pontosan tudjuk, hogy ez annak a kockázatával jár együtt, hogy a világot újra blokkokra szabdalhatják, és visszatérhetünk a hidegháború rémálmához, amit jó lenne elkerülni - figyelmeztetett. "Arra kértem az ENSZ főtitkárát, hogy járjon közben annak az érdekében, hogy a világ vezető hatalmai, az amerikaiak és az oroszok végre beszéljenek egymással" - tudatta a tárcavezető.

Kijelentette, hogy abban is António Guterres segítségét kérte, hogy az ENSZ visszatérhessen a megalapításakor megfogalmazott célkitűzésekhez, ahhoz, hogy platformként szolgáljon az egymással rossz viszonyban lévő, adott esetben akár háborúban álló országok közötti párbeszédre. Illetve ennek kapcsán emlékeztetett rá, hogy a világszervezetet nem hasonlóan gondolkodó országok klubjaként hozták létre. "Az ENSZ jelentősége Magyarország számára talán soha nem volt olyan nagy, mint most. Az ENSZ keretei kínálhatnak esélyt arra, hogy meginduljon egy amerikai-orosz párbeszéd, amely az egész globális biztonság és azon belül Közép-Európa biztonsága szempontjából is egy új reményt hozhatna el nekünk" - összegzett Szijjártó Péter.

